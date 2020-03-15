У Києві цього року запустять Подільський міст: що вже побудовано і хто проти

У Києві у травні шляховики почнуть асфальтування проїзної частини Подільсько-Воскресенського мосту. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Зараз там уже бетонують встановлений два тижні тому прогін мосту з боку Троєщини.

А до кінця року столична влада хоче запустити автомобільний рух по новому мосту. Хоча жителі Русанівських садів, через які пройде міст, на громадських слуханнях заявили, що проти цього.

Детальніше про те, що вже побудовано, що планується зробити в цьому році – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Що вже побудовано на Подільському мосту

Будівництво Подільського мостового переходу через Дніпро розпочали ще у 1993 році, але через брак коштів зупинили. У 2003 році його відновили. В кінці жовтня 2010 року була здана перша черга мосту, загальною довжиною 2,091 км. Це Гаванський міст, естакада вздовж вул. Набережно-Хрещатицької, ділянка вул. Набережно-Рибальської – від вул. Електриків до Гаванського мосту і чотири підземних переходи.

До 2015 року будівництво тягнулося повільними темпами, а потім взагалі зупинилося. У квітні 2017 року будівництво відновили. До того моменту половину роботи було виконано.

Станом на березень 2020 року вже побудовані частина естакади на Рибальському острові, лівоповоротний з'їзд із Подільського мосту на вул. Набережно-Рибальську, арковий міст через Дніпро, естакада на Трухановому острові, міст через Десенку, естакада в урочищі Горбачиха. Зараз виконуються роботи з будівництва заїзду на міст із вул. Набережно-Хрещатицької та ділянки від дамби Русанівських садів до шляхопроводу через залізницю.

Міст для автомобілів хочуть запустити в кінці року. Про це OBOZREVATEL сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"У 2020 році заплановано запуск автомобільного руху з вул. Набережно-Хрещатицької в районі вул. Верхній-Нижній Вал до розв'язки на перетині проспекту Шухевича з вул. Бальзака та у зворотному напрямку до лівоповоротного з'їзду з Подільського мосту на вул. Набережно-Рибальську", – говорить Поворозник.

Естакада на Подолі

OBOZREVATEL вирішив сам перевірити, що ж зроблено на мосту. Ми зняли майбутній перехід із дрона.

Набережно-Хрещатицька в районі Верхнього Валу. Тут буде заїзд на Подільський міст

Перша локація – Верхній Вал. Тут триває будівництво заїзду на Подільський мостоперехід. Старий Рибальський міст, що зв'язує Поділ і Рибальський півострів, наразі закритий. Заїхати на нього навіть теоретично не можна – все перекопано. На обох берегах навколо нього тривають активні будівельні роботи. За проєктом "старенького" мають знести, демонтаж уже розпочався.

А попереду добре видно Рибальський і залізобетонні опори майбутнього мосту. Робітники здійснюють підготовчі роботи з бетонування прогонової будови і монтажних балок автопроїзду. Тут встановлена металоконструкція, що стане основою повороту з Верхнього Валу на міст.

Набережно-Хрещатицька

В районі Набережної-Хрещатицької на цей рік заплановані, як кажуть у КМДА, такі роботи: побудувати заїзд, тобто змонтувати металеві конструкції прогонної будови, покрити їх "дорожнім одягом" і встановити бар'єрні, поручневі і шумозахисні огорожі та опори освітлення.

Рибальський острів

Перетинаємо гавань річки Дніпро по містку-"раритету", так званому заїзду на Подільський мостовий перехід, праворуч від якого вже стоять опори майбутньої переправи. І ось ми на Рибальському острові.

Старий Рибальський міст через гавань знесуть

Це озеро Бабине, яке перетинає Подільський міст. Попереду – Дніпро, Десенка, озеро Русанівське. Унікальність Подільського мосту в тому, що він складається з декількох окремих мостів. Найбільший з них – арковий міст через Дніпро.

Берег Рибальського зустрічає конструкціями моста, що ніби "обірвані". Їх цього року з'єднають із заїздом на Подільський міст із вул. Верхній Вал, а в майбутньому з мостом через гавань у напрямку вул. Межигірської.

Рибальський півострів. Місце з'єднання мостів

На Рибальському зона будівництва заповнена технікою і робітниками. Уже споруджена основна частина естакади. Цього року тут побудують залізобетонні частини метро- і автопроїзду, зроблять дорожнє покриття і встановлять бар'єрні та поручневі огорожі, а також і опори освітлення.

Спуск із мосту для тих, хто їде з лівого берега

Уже побудований і лівоповоротний з'їзд на вул. Набережно-Рибальській, за яким машини їхатимуть з лівого берега до Гаванського мосту. З'їзд виглядає дуже ошатно через гідроізоляційне покриття червоного кольору.

Його покриють асфальтобетоном, встановлять огорожі та освітлення.

"Кузня на Рибальському" і будівництво

Арковий міст через Дніпро

Найпотужніша частина Подільського мостопереходу – арковий міст через Дніпро. Висота арки – 70 метрів, а довжина 344 метри, – кажуть у КМДА. Арка металева. Її повністю з'єднали, а тимчасові опори, які встигли на той час заіржавіти, прибрали ще минулого року.

Арочний міст через Дніпро

Хоча ця частина мостопереходу візуально виглядає найбільш закінченою, тут ми побачили десятки робітників, багато техніки.

Робіт має бути ще багато. Влітку тут відбудеться монтаж підвісів, які були закуплені минулого року. У січні-лютому до Києва прибули 12 мостових тросів із 68. Вони виготовлені в Німеччині компанією Bridon-Bekaert

Тут Подільський міст перетинає Дніпро

Зараз будівельники проводять підготовчі роботи, щоб розпочати монтаж підвісів. Після їхнього встановлення буде демонтована нижня частина тимчасових опор і міст "стане" на своє місце.

Крім того, має бути прокладання консольних плит, тротуарів в обхід аркової конструкції мосту.

Естакада в урочищі Горбачиха та міст через Десенку

Далі ми проїжджаємо Труханів острів, перетинаємо річку Десенку і урочище Горбачиху.

Подільський міст на Трухановому острові

На Трухановому острові вже готова естакада. У минулому році тут почали укладати покриття тротуарів та конструкції веж для сходів і ліфтів. У 2020-му відбудеться регулювання опорних частин, облаштування дорожнього "одягу", встановлення бар'єрної та шумоізоляційної огорожі та опор освітлення.

В основних конструкціях побудовані міст через Десенку та естакада в урочищі Горбачиха. Тут облаштовують бар'єрну огорожу і захисну стінку над станцією метро. Влітку естакаду на Горбачисі і міст через Десенку покриватимуть "дорожнім одягом", встановлюватимуть освітлення і бар'єрні огорожі.

Вид на Подільський міст з боку будівництва біля Русанівських садів

Русанівські сади – проти

І ось ми в районі Русанівських садів, де деякі ділянки взагалі не побудовані. На місці естакади від дамби Русанівських садів до порталу метро побудовані фундаменти і опори. Кілька тижнів тому фахівці встановили останні 70-тонні балки нової частини мостового переходу через Русанівське озеро.

"Робили це за допомогою сучасних надпотужних домкратів, які вже показали свою ефективність на будівництві Шулявського шляхопроводу. Також почали встановлення на цих балках монолітних залізобетонних плит. Нам залишилося ще метрів 200, і ми вийдемо на роботи з будівництва з'їздів. До речі, вже відбувається облаштування насипу там, де буде з'їзд із мосту на лівому березі", – наголосив мер Києва Віталій Кличко.

В районі Русанівських садів

Вдалині видніються опори шляхопроводу через залізницю. Крім опор, на шляхопроводі належить побудувати металоконструкції прогонових будов і залізобетонні частини метро- і автопроїзду. А також – земляні роботи, облаштування огороджувальних конструкцій метро.

Але чим ближче просувається будівництво, тим радикальнішими стають настрої мешканців дачного масиву Русанівських садів. Вони виступають проти заїзду/з'їзду з мосту на свою територію – збирають підписи в соцмережах і особисто за зміну проєкту з урахуванням своїх інтересів, ходять на громадські слухання.

Жителі садів бояться шуму від руху на мосту

Їхні аргументи – буде шумно, загазовано. Опоненти кажуть, що заїзд потрібен, оскільки зараз є тільки один, через Микільську Слобідку від станції метро "Лівобережна", і його не вистачає. Особливо з огляду на дуже активне будівництво нових висотних житлових комплексів на Слобідці.

А жителі Райдужного масиву виступають проти того, щоб будівництво проходила по озеру Радунка. Вони також збирають підписи і ходять на громадські слухання. Їхній мотив – озеро не повинно постраждати. До того ж за останні шість років багато зроблено в плані його благоустрою.

Озеро Радунка міст не зачепить

Поставлять захист від шуму, а озеро обійдуть

У мерії готові прислухатися до громадян, але нагадують про таке поняття, як суспільна необхідність.

"При проєктуванні Подільського мостопереходу у 1990-1993 роки було розроблено ТЕО траси, яке повністю підтвердило схему Генплану. При цьому за участю садових товариств було розглянуто 18 варіантів метрополітену і три варіанти Подільського мосту. Всі вони з умов потоків транспорту, пасажиропотоків, гідравлічних розрахунків та екологічних навантажень проходили через Русанівські сади в середній третині між Північним (Московським) мостом і мостом Метро з пересадкою на ст. Городня для організації пересадки пасажирів з електропоїздів на метрополітен, а у перспективі на Лівобережну лінію метрополітену", – пояснює Микола Поворозник.

За його словами, проєкт пройшов усі узгодження – з містобудівною радою столиці, країни, затверджений Кабміном, а також усі експертизи, які оновлювалися щоразу, коли будівництво відновилося.

"У 2016 році скоригований проєкт будівництва мостового переходу пройшов комплексну експертизу ДП "Укрдержбудекспертиза", зокрема, на ділянці від греблі Русанівських садів до бульвару Перова, зокрема в частині гігієни та медичної екології, а також з урахуванням державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Ми отримали позитивну відповідь. Того ж року проєкт був перезатверджений", – наголосив Поворозник.

Тут ще належить будувати міст

За його словами, частина вимог мешканців Русанівських садів буде задоволена.

"Пропозиції, ухвалені громадою Русанівських садів під час громадських слухань, задовольняються в частині влаштування шумозахисних огорож. Всі інші пропозиції не перебувають в компетенції громади, є нераціональними і безпідставними. Але, враховуючи думку людей, генеральному проєктувальнику надіслане відповідне звернення, про розгляд можливості коригування проєктної документації в частині ліквідації місцевих проїздів на території Русанівських садів", – заявив Попорозник.

Що стосується коригування проєкту в обхід озера Райдужного, побажання жителів враховані в новому проєктному рішенні, а ТЕО отримало позитивну оцінку ДП "Укрдержбудекспертиза".

Розв'язка на перетині проспекту Шухевича і вулиці Бальзака

На Троєщині, на перетині вул. Бальзака та просп. Шухевича попереду ще багато роботи – будівництво з'їздів, дорожні роботи від з'їздів із мосту на розв'язку. Крім того, запланована реконструкція самої розв'язки, будівництво лівоповоротних і правоповоротних з'їздів, монтаж бар'єрних огороджень і мережі зовнішнього освітлення

Проєктна пропускна спроможність Подільського мостового переходу, як повідомляв OBOZREVATEL, складе 60 тисяч автомобілів на добу.

"Це істотно розвантажить інші транспортні артерії міста. Сьогодні добова інтенсивність руху автотранспорту п'ятьма мостами через Дніпро у Києві становить близько 300 тисяч авто. І в "години пік" пропускна спроможність мостів перевищується майже втричі", – наголосив мер Кличко.

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