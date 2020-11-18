У Києві хочуть перенести діловий центр у промзону

Проєктом генплану Києва планується перенести діловий центр у промислову зону "Теличка", розташовану між Видубичами, Звіринцем, Саперною Слобідкою та Корчуватим.

Її площа становить близько 200 га, йдеться на сторінці генплану в соцмережі Facebook.

"Близькість до центру міста і зручна транспортна розв'язка, з одного боку, і вихід до річки Дніпро, з іншого, роблять це місце дуже привабливим. Саме тому ревіталізація території і будівництво ділового центру розвантажить центр міста", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, проєктом передбачено формування на території промзони житлово-громадського центру з розміщенням державних адміністративних установ і міжнародних представництв, міських і регіональних адміністративно-ділових, інформаційних, виставково-торговельних і спортивних комплексів.

Орієнтовна площа будівель може скласти за попередніми розрахунками близько 4,5 млн кв. м, де можливо організувати близько 150 тис. робочих місць.

Зміна функціонального використання території та архітектурно-планувальної структури території передбачає поступову трансформацію забудови з можливістю здійснення реконструкції на локальних ділянках.

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