У Києві група підлітків по-звірячому вбила чоловіка: фото і відео 18+

У Києві в ніч на 7 січня група підлітків до смерті побила 43-річного чоловіка.
Як повідомив в Facebook "Київ оперативний", інцидент стався біля багатоповерхівки на вулиці Маяковського на Троєщині.
Підлітків вранці 8 січня затримала поліція. Вони заявили, що хотіли пограбувати чоловіка і не планували вбивати. Однак той помер від сильного удару по голові.
Серед затриманих – двоє хлопців 19 років, 16-річний підліток і 14-річна дівчина. Група "здала" ще двох подільників: 17-річного хлопця і 30-річного чоловіка.
Увага, фото 18+
У Києві підлітки вбили чоловіка
"Київ оперативний"
У Києві підлітки вбили чоловіка
"Київ оперативний", скріншот
У Києві підлітки вбили чоловіка
"Київ оперативний", скріншот
У Києві підлітки вбили чоловіка
"Київ оперативний", скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня в Києві, в Подільському районі, місцева жителька виявила два трупи в квартирі, яку здавала орендарям на Новий рік. Загиблими виявилися дві дівчини, одна з них – неповнолітня.
Пізніше стало відомо, що поліція затримала двох підозрюваних. Одним з них виявився рецидивіст, а друга – 29-річна молода мати.
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