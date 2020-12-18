У Києві горів психдиспансер: рятувальники шукали пацієнтів під ліжками. Фото

В Оболонському районі Києва 18 грудня сталася пожежа у 2-х поверховому будинку психоневрологічного диспансеру, розташованому за адресою Юнкерова, 37.

Як розповіли у пресслужбі столичних рятувальників, займання виникло на другому поверсі в одному з побутових приміщень. Вогонь поширився на площі 10 квадратних метрів (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Були врятовані 6 пацієнтів закладу, які ховалися під ліжками, евакуйовано 51 особу, а також не допущено поширення вогню на суміжні приміщення", – уточнили пожежники.

У пресслужбі додали, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав, її причини встановлять правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Святошинському районі Києва пізно ввечері, 15 грудня, сталася пожежа в двоповерховому будинку, розташованому на проспекті Академіка Палладіна. В результаті спалаху загинуло двоє людей, ще один був госпіталізований.