У Києві горів гуртожиток: з верхніх поверхів евакуювали 120 осіб

У Києві вночі 9 листопада сталася пожежа в гуртожитку на вулиці Гарматна, 53, з верхніх поверхів будівлі було евакуйовано 120 осіб.

На місце виклику направили пожежно-рятувальні підрозділи, повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

"По прибуттю було встановлено, що в 5-поверховому будинку на 1 поверсі в побутовому приміщенні виникла пожежа на площі 18 кв. м. О 3:05 пожежу було локалізовано і о 03:10 ліквідовано", – йдеться в повідомленні.

На місці події було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 28 осіб особового складу. Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Черкаській області сталася пожежа, загинули двоє дорослих і дитина.