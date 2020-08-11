У Києві горіла Tesla ексглави ОП Богдана.

У Києві горів автомобіль Tesla, який належить колишньому керівникові Офісу президента України Андрієві Богдану.

Про це OBOZREVATEL розповіли джерела у правоохоронних органах. Загорання трапилося приблизно о третій годині ранку 11 серпня. Його ліквідували через кілька хвилин.

За словами співрозмовників, постраждалих під час інциденту немає. Водночас транспортний засіб пошкоджено вогнем. Причини надзвичайної події встановлюються.

Як відомо, у колишнього глави Офісу президента справді є електричний кросовер Tesla Model X, його він купив ще у 2016 році. Раніше цей автомобіль став дуже відомим, оскільки на ньому свого часу їздив президент Володимир Зеленський – глава держави позичав у Богдана електромобіль для зйомок своїх відеороликів, адресованих народу.

Нагадаємо, Зеленський призначив керівником Офісу Президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана. Богдан був призначений главою Адміністрації Президента 21 травня 2019 року, а 25 червня 2019 був переведений в Офіс Президента. Єрмак працював помічником Зеленського також з 21 травня 2019 року.

Колишній керівник ОП заявляє, що всю свою заробітну плату за час роботи у Володимира Зеленського перерахував на благодійність. Богдану за час роботи було нараховано 252,4 тис. гривень зарплати, і тільки 46 тис. гривень зарплати за листопад були депоновані – нараховані, але не виплачені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Tesla Model X Андрія Богдана помітили у центрі Києва на вул. Володимирській. Автомобіль був припаркований прямо поперек дороги.