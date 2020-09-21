У Києві фура провалилася під асфальт. Фото

Мирослав Семенюк Кияни 09:46, 21.09.2020 Оновлено: 10:10, 21.09.2020

У понеділок, 21 вересня, на вулиці Зрошувальній в Дарницькому районі Києва фура провалилася колесами під асфальт.

Як повідомила патрульна поліція Києва в Telegram, у зв'язку з провалом асфальтового покриття перекрито рух вулицею.

"Попередньо причиною стала вантажівка, яка перевозила метал", – йдеться в повідомленні.

Причиною провалу стала вантажівка, яка перевозила метал
Telegram патрульної поліції Києва
Провал стався на вулиці Зрошувальній у Дарницькому районі Києва
Скрін Telegram

Як писав OBOZREVATEL, у березні у Києві на вулиці Володимирській, 52 прорвало трубопровід, внаслідок чого посеред вулиці провалився асфальт.

У квітні на вулиці Гетьмана також трапився масштабний провал асфальту.

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