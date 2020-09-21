У Києві фура провалилася під асфальт. Фото

У понеділок, 21 вересня, на вулиці Зрошувальній в Дарницькому районі Києва фура провалилася колесами під асфальт.

Як повідомила патрульна поліція Києва в Telegram, у зв'язку з провалом асфальтового покриття перекрито рух вулицею.

"Попередньо причиною стала вантажівка, яка перевозила метал", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, у березні у Києві на вулиці Володимирській, 52 прорвало трубопровід, внаслідок чого посеред вулиці провалився асфальт.

У квітні на вулиці Гетьмана також трапився масштабний провал асфальту.