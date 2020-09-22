У Києві фура перевернулася після ДТП і блокувала дорогу. Карта

У Києві зранку 22 вересня поблизу Столичного шосе трапилася аварія із вантажівкою, внаслідок чого на дорозі спостерігається масштабний затор.

Повідомлення про аварію надійшло від Патрульної поліції Києва о 7 ранку у Telegram. Зазначається, що вона трапилася на вулиці Академіка Заболотного. Про постраждалих не повідомляється.

На фото, опублікованому правоохоронцями, видно, що вантажівка перевернулася та заблокувала дорогу.

"На вулиці Академіка Заболотного поблизу виїзду на Столичне шосе сталася ДТП, очікується ускладнення руху", – сказано у повідомленні.

На виїзді до Столичного шосе перевернулася фура Патрульна поліція Києва / Telegram

Патрульна поліція Києва / Telegram

Зокрема, затори скували Велику окружну дорогу та вулицю Заболотного. Також незначні затори спостерігаються на Дніпровському та Столичному шосе.

Затори у Києві. Карта

Затори у Києві. Карта

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед столиця зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.