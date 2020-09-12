У Києві другий поспіль рекорд щодо нових випадків COVID-19

У Києві станом на 12 вересня виявлено 16 951 випадок коронавірусу (COVID-19). За минулу добу захворювання виявили у 428 жителів столиці, що стало новим антирекордом.

Про це повідомляється на офіційному сайті РНБО.

Попередній рекордний показник зафіксовано 10 вересня – 404 випадки COVID-19.

При цьому в Київській області всього 6750 зареєстрованих випадків коронавірусу, з них за останню добу – 102.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 12 вересня в Україні офіційно підтверджено 151 859 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу в країні було виявлено 3103 нових хворих.

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