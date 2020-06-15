У Києві досі заборонено роботу барів та нічних клубів: Кличко звернувся до правоохоронців

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що роботу барів, нічних клубів та розважальних центрів у столиці досі заборонено через карантин, введений через пандемію коронавірусу.

Про це він повідомив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ. Мер нагадав, що працювати нині можуть лише літні майданчики кафе та ресторанів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Хочу підкреслити: бари, нічні клуби, розважальні центри місто відкривати не дозволяло. Сьогодні можуть працювати тільки літні майданчики кафе та ресторанів. Контроль за дотриманням карантинних обмежень покладений на правоохоронні органи. Вони складають адмінпротоколи про порушення. Наскільки я знаю, за вихідні дні поліція склала 16 адміністративних протоколів щодо власників нічних клубів та барів", – повідомив Кличко.

Мер підкреслив, що штраф для закладів-порушників складає від 34 до 340 тисяч гривень.

"І я знову звертаюся до правоохоронців: одразу реагувати на інформацію про такі порушення і припиняти їх. Інакше ми не втримаємо епідеміологічну ситуацію!" – наголосив Кличко.

Що стосується пляжів, мер зазначив, що вони сьогодні відкриті тільки як прибережні зони відпочинку. Купатися на них заборонено.

"Купатися на міських пляжах сьогодні заборонено – поки не буде на це дозволу Держпродспоживслужби міста. Хочу звернутися до киян: на пляжах теж необхідно дотримуватися правил безпеки. Людям із груп ризику не рекомендовано відвідувати пляжі. Інші ж мають дотримуватися дистанції, регулярно оброблювати руки дезінфекційними засобами. Місто організовує дезінфекцію муніципальних пляжів двічі на день", – повідомив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за минулу добу, 14 червня, зареєстровано 53 нові випадки зараження коронавірусом (COVID-19). Раніше за добу було зафіксовано 66 випадків.