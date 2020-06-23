У Києві додався ще 61 хворий на COVID-19. Свіжі дані за районами

У Києві за добу 22-23 червня підтвердили ще 61 випадок зараження коронавірусом.

Загалом у місті вже 4429 випадків захворювання на COVID-19. Такі дані з'явилися в Telegram-каналі мера столиці Віталія Кличка.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 61 людину. Три хворих померли. Усього коронавірус забрав життя 101 мешканця Києва. На сьогодні в столиці вже 4429 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – йдеться у дописі.

За словами мера Києва, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 29 жінок віком від 22 до 79 років, 28 чоловіків віком від 24 до 88 років, дві дівчинки віком два та 10 років та два хлопчики, яким два та 15 років. З них до лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів.

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