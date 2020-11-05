У Києві дівчину без маски ногами виштовхали з трамвая. Відео

Мирослав Семенюк Кияни 23:43, 5.11.2020

У Шевченківському районі Києва дівчину без маски ногами виштовхали з трамвая.

Як повідомляє в Telegram "Київ Оперативний", інцидент стався на зупинці на вулиці Василя Макуха (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дівчина без маски вирішила за будь-яку ціну потрапити в трамвай, але кондукторка і один з пасажирів почали руками і ногами виштовхувати її на вулицю.

Інші пасажири ніяк не реагували на те, що відбувається.

Чим закінчилося протистояння, не відомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові поліція вивела з метро пасажира без маски.

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