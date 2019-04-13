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У Києві дівчина під час сварки раптом вистрибнула з 11 поверху: фото 18+

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У ніч на 13 квітня ц Києві за адресою проспект Миколи Бажана, 14 з 11 поверху житлового будинку вистрибнула 19-річна дівчина.

Прибулі на місце медики констатували смерть. Інцидент трапився близько 4:30. Тіло виявили під 23-поверховим будинком, передає "Інформатор". (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, дівчина і хлопець сиділи на 11 поверсі. Вони розмовляли і з'ясовували стосунки. Однак, у якийсь момент дівчина вистрибнула.

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У Києві дівчина під час сварки раптом вистрибнула з 11 поверху: фото 18+

Информатор

Вона впала на пішохідну зону і автомобіль Mitsubishi. Що саме стало причиною такого вчинку, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Особа загиблої встановлена, при ній знайшли паспорт.

Обережно! Жорсткі кадри!

У Києві дівчина під час сварки раптом вистрибнула з 11 поверху: фото 18+

Информатор

У Києві дівчина під час сварки раптом вистрибнула з 11 поверху: фото 18+

Информатор

У Києві дівчина під час сварки раптом вистрибнула з 11 поверху: фото 18+

Информатор

У Києві дівчина під час сварки раптом вистрибнула з 11 поверху: фото 18+

Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня у Києві на вулиці Райдужній, 1 чоловік наклав на себе руки, стрибнувши з 12 поверху.

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Місце
УкраїнаКиїв
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