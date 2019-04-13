У Києві дівчина під час сварки раптом вистрибнула з 11 поверху: фото 18+

У ніч на 13 квітня ц Києві за адресою проспект Миколи Бажана, 14 з 11 поверху житлового будинку вистрибнула 19-річна дівчина.
Прибулі на місце медики констатували смерть. Інцидент трапився близько 4:30. Тіло виявили під 23-поверховим будинком, передає "Інформатор". (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
За попередньою інформацією, дівчина і хлопець сиділи на 11 поверсі. Вони розмовляли і з'ясовували стосунки. Однак, у якийсь момент дівчина вистрибнула.
Информатор
Вона впала на пішохідну зону і автомобіль Mitsubishi. Що саме стало причиною такого вчинку, з'ясовуватимуть правоохоронці.
Особа загиблої встановлена, при ній знайшли паспорт.
Обережно! Жорсткі кадри!
Информатор
Информатор
Информатор
Информатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня у Києві на вулиці Райдужній, 1 чоловік наклав на себе руки, стрибнувши з 12 поверху.
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