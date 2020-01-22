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22 січня • оновлено в 16:33
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У Києві дівчина на Porsche переплутала педалі і розбила шість авто: відео ДТП

1.5т
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У Києві 22 січня, на одній із парковок біля супермаркету Novus на Лівобережці, дівчина на Porsche Cayenne врізалася одразу в шість автомобілів.

За словами очевидців, водійка переплутала педалі. Про це повідомляє у Facebook "Київ Оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, керуючи своїм авто вона зачепила п'ять припакованих автівок і "застрягла передом" у шостій. На щастя, у них нікого не було, тому ДТП обійшлася без жертв.

У Києві дівчина на Porsche розбила шість авто

У Києві дівчина на Porsche розбила шість авто

Скриншот з відео

Зазначається, що винуватиця автопригоди намагалася продовжити рух, однак їй перешкодили інші водії та свідки події.

Водночас очевидці у коментарях підкреслюють, нібито водійка ще й була у стані алкогольного сп'яніння.

У Києві дівчина на Porsche розбила шість авто

У Києві дівчина на Porsche розбила шість авто

Скриншот з відео

У Києві дівчина на Porsche розбила шість авто

У Києві дівчина на Porsche розбила шість авто

Скриншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києва 22 січня трапилася смертельна аварія – автомобіль Renault Logan служби охорони "Тигр" буквально вилетів на зупинку з людьми. Водій іномарки загинув на місці ДТП.

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Читайте всі новини по темі "ДТП в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Теми
ДТП в Києві Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
авто ДТП аварія
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