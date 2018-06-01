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"Люди - пі**ри!" У Києві діти влаштували "танці" на карнизі 10-го поверху

1.3тЧитати новину російською

У Дніпровському районі Києва група дітей вилізла за межі балкону і ходила по його краю.

Свої екстремальні розваги вони супроводжували ненормативною лексикою і образами поліції, повідомили очевидці в групі "Воскресенка + Райдужний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця матеріалу).

"31 травня. Вул. Райдужна, 61. Кричать "Менти і всі люди пі*ари". Приблизно на 10 поверсі", - повідомили свідки.

Також автор поста Ольга Шев припустила, що підлітки перебували в стані алкогольного сп'яніння. На місце події викликали правоохоронців і співробітників ДСНС. За словами свідків, двох хуліганів забрала поліція, трьох з них відпустили після фотофіксації.

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Facebook "Воскресенка + Райдужний"

Facebook "Воскресенка + Райдужний"

Facebook "Воскресенка + Райдужний"

Facebook "Воскресенка + Райдужний"

Як писав OBOZREVATEL, у Києві діти влаштували екстремальні ігри на електричці.

Місце
УкраїнаКиїв
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