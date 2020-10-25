У Києві ділянки для голосування відкрили з порушеннями: де запізнилися

У Києві у день проведення місцевих виборів, 25 жовтня, 6 виборчих дільниць розпочали роботу із запізненням.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України у Telegram. Зазначається, що станом на 08:30 ранку 2 дільниці не відкрилися.

"Сьогодні о 8:00 годині розпочали роботу 1103 дільничні виборчі комісії на території Києва, 6 з яких, що у Шевченківському (3) і Солом’янському (3) районі столиці, – із запізненням, а 2 – в Оболонському і Дарницькому районах – станом на 8:30 не відкрилися", – сказано у повідомленні.

Відзначається, що відомості про події внесені до Журналів єдиного обліку заяв та повідомлень та проводиться перевірка.

Правоохоронці забезпечують порядок під час проведення виборів МВС України / Telegram

У відомстві додали, що майже 4500 працівників структурних підрозділів разом із приданими силами з Нацполіції та Національної академії внутрішніх справ забезпечують публічну безпеку та правопорядок на всіх виборчих дільницях. Правоохоронці у посиленому режимі забезпечують правопорядок та безпеку як на ДВК, так і на вулицях столиці.

МВС України / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Національній поліції України склали 128 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень виборчого законодавства у "день тиші" напередодні місцевих виборів 24 жовтня.