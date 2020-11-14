У Києві позбулися МАФу, в якому пропонували робити тести на СОVID-19

У Києві демонтували незаконну мобільну лабораторію ПЛР-тестування на СОVID-19.

Її було розміщено у металевому вагончику біля столичного ТЦ "Орнамент", повідомило ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві на своїй сторінці у Facebook. Вагончик був розташований за адресою: просп. Правди, 58 та працював незаконно.

Фахівці заявили про порушення у МАФі всіх можливих протиепідемічних умов. Вони з’ясували, що ліцензія на здійснення господарської діяльності з медичної практики ФОП Доненко О. В. не надана. Профілактичних та протиепідемічних вимог, введених на період карантину в Києві, власники споруди не дотримуються.

У зазначеному вагончику було відсутнє електропостачання, опалення, водопостачання, каналізування. Його власники не змогли пояснити перевіряльникам, куди вони дівають використані засоби індивідуального захисту та виробів медичного призначення.

У споруді були відсутні умови для зберігання відібраних лабораторних зразків, а також для дезінфекції медичного інструментарію та засобів індивідуального захисту.

Працівниками не надані умови для дотримання правил особистої гігієни – відсутній туалет, місце для зберігання особистого та медичного одягу.

У Києві знесли незаконну споруду Facebook Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Подільському районі Києва на стоянці біля торгового центру з'явився мобільний пункт для здачі аналізів на Covid-19. МАФ було встановлено на проспекті Правди, а вартість послуг оцінювалась мінімум у 950 гривень.