У Києві COVID-19 заразилися ще понад 500 людей за добу

У Києві станом на ранок 11 жовтня зафіксували 27 497 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 502 жителів столиці.

Відповідні дані з'явилися на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Усього в Києві 481 летальний випадок, який спричинено вірусом, з них за минулу добу – 12.

Одужали вже 9702 пацієнти. За добу хворобу подолали 75 осіб.

У Київській області за добу виявлено 204 нових випадки інфікування, усього – 11 096. Водночас померли 233 пацієнти (+4 за добу), одужали – 6598 (+133 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 11 жовтня в Україні офіційно підтверджено 261 304 випадки коронавірусної інфекції. З них 4768 – виявлено за минулу добу.