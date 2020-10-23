У Києві COVID-19 заразилися рекордні 635 осіб

За минулу добу, 22 жовтня, коронавірусом у Києві заразилися 635 осіб, що стало новим рекордом за добовим приростом.

Усього в столиці зафіксували 33 135 випадків COVID-19. Про це повідомляється на порталі РНБО.

При цьому 656 випадків виявилися летальними, за добу померли 14 пацієнтів.

Одужали вже 11 489 осіб, за останню добу – 185 осіб.

У Київській області за добу виявлено 270 нових випадків інфікування, всього – 13 958. Водночас померли 319 пацієнтів (+16 за добу), одужали – 7528 (+30 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 23 жовтня в Україні офіційно підтверджено 330 396 випадків коронавірусної інфекції. З них 7517 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом.