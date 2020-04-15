У Києві за минулу добу, 14 квітня, коронавірус COVID-19 виявили в 61 особи. Всього заражених – 612. Від ускладнень хвороби померла одна людина.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 15 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Серед хворих: 26 жінок віком від 26 до 65 років, 29 чоловіків віком від 20 до 67 років, а також шість дітей. До медустанов столиці госпіталізовано 28 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

"Із випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще один – у Києво-Печерській лаврі, три – в Іонінському монастирі", – додав Кличко.

Лабораторно підтверджені випадки COVID-19 за районами:

Печерський – +16

Шевченкiвський – +4

Солом’янський – +8

Дніпровський – +2

Святошинський – +4

Деснянський – +5

Подільський – 0

Голосіївський – +2

Оболонський – +1

Дарницький – +19

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 15 квітня, в Україні офіційно 3764 підтверджені випадки зараження COVID-19.