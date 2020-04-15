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15 квітня • оновлено в 12:56
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У Києві COVID-19 заразилися 612 осіб: дані на 15 квітня

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У Києві за минулу добу, 14 квітня, коронавірус COVID-19 виявили в 61 особи. Всього заражених – 612. Від ускладнень хвороби померла одна людина.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 15 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Серед хворих: 26 жінок віком від 26 до 65 років, 29 чоловіків віком від 20 до 67 років, а також шість дітей. До медустанов столиці госпіталізовано 28 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

У Києві підтвердили понад 600 випадків коронавірусу: столиця б'є антирекорди

"Із випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще один – у Києво-Печерській лаврі, три – в Іонінському монастирі", – додав Кличко.

Лабораторно підтверджені випадки COVID-19 за районами:

  • Печерський – +16

  • Шевченкiвський – +4

  • Солом’янський – +8

  • Дніпровський – +2

  • Святошинський – +4

  • Деснянський – +5

  • Подільський – 0

  • Голосіївський – +2

  • Оболонський – +1

  • Дарницький – +19

У Києві підтвердили понад 600 випадків коронавірусу: столиця б'є антирекорди

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 15 квітня, в Україні офіційно 3764 підтверджені випадки зараження COVID-19.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Тег
КМДА
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Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
на самом деле их раз в 1000 больше, обнаружите со временем...
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Кияни

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

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