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У Києві чоловіка жорстоко побили молотком: подробиці

1.5тЧитати матеріал російською

У Печерському районі міста Києва водій вантажного авто ГАЗ напав із молотком на водія легковика.

Про це повідомив журналіст OBOZREVATEL, додавши, що на місце інциденту вже викликали поліцію.

Бійка сталася по вулиці Будіндустрії, неподалік від метро "Видубичі". Водій автомобіля ГАЗ напав на чоловіка і молотком бив по руках і ногах. На постраждалому численні гематоми.

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Небайдужі перехожі заступилися за потерпілого і відразу викликали поліцію.

У Києві чоловіка жорстоко побили молотком: подробиці

Причина такої поведінки з боку водія вантажівки наразі невідома.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві військова вантажівка врізалася в легковик Chevrolet з дитиною в салоні.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какие там причины... Увидел кацапа за рулём легковушки и не удержался! Взял молоток и выровнял ему руки. Известно - у кацапских тварей руки из жопы растут. Их надо ровнять. Что и сделал водитель грузовика!
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