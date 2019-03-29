У Києві чоловіка жорстоко побили молотком: подробиці

У Печерському районі міста Києва водій вантажного авто ГАЗ напав із молотком на водія легковика.

Про це повідомив журналіст OBOZREVATEL, додавши, що на місце інциденту вже викликали поліцію.

Бійка сталася по вулиці Будіндустрії, неподалік від метро "Видубичі". Водій автомобіля ГАЗ напав на чоловіка і молотком бив по руках і ногах. На постраждалому численні гематоми.

Небайдужі перехожі заступилися за потерпілого і відразу викликали поліцію.

Причина такої поведінки з боку водія вантажівки наразі невідома.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві військова вантажівка врізалася в легковик Chevrolet з дитиною в салоні.

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