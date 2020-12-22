У Києві чоловік потонув у власній ванній

Олег Тимченко Кияни 15:20, 22.12.2020

У Дніпровському районі Києва 21 грудня 46-річний чоловік потонув у власній ванні.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, загиблого виявив родич.

"Медики, які прибулі на місце події, тільки констатували смерть. Попередньо встановлено, що у киянина були хронічні хвороби. Коли він приймав ванну, у нього нібито стався інсульт", – розповів наш співрозмовник.

Він додав, що тіло загиблого направлено на експертизу, яка повинна встановити причину смерті.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дарницькому районі Києва з вікна багатоповерхівки, розташованої за адресою Олени Пчілки 4, випала жінка.

Внаслідок отриманих травм, вона померла на місці трагедії. За попередніми даними, причиною такого вчинку киянки могла бути трагедія в родині.

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