У Києві чоловік переплутав високовольтну вишку зі щоглою корабля: лівий берег залишать без світла

Мирослав Семенюк Кияни 20:34, 5.11.2020 Оновлено: 20:50, 5.11.2020

У Києві в мікрорайоні Позняки невідомий заліз на високовольтну вишку.

Як повідомляють джерела OBOZREVATEL, поки чоловік просто стоїть, на місце приїхали рятувальники ДСНС і поліція.

Рятувальники чекають письмове підтвердження про відключення електрики, щоб зняти чоловіка.

За словами джерела, чоловік вирішив, що він заліз на щоглу корабля.

На офіційному порталі Києва повідомляється, що для порятунку життя чоловіка буде тимчасово знеструмлено електролінію, що живить лівий берег столиці.

"Для того, щоб безпечно зняти громадянина з електроопори необхідно знеструмити обладнання, що живить лівий берег. Енергетики попереджають, що це може призвести до тимчасових перебоїв світла у мешканців лівого берегу столиці", – йдеться в повідомленні.

Енергопостачання буде відновлено, щойно порушника знімуть з електроопори.

У Києві невідомий заліз на високовольтну вишку
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше а Печерському районі Києва через аварію сталося масштабне вимикання світла. Без електроенергії, в тому числі, були будівлі парламенту і МОЗ.

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