У Києві кількість хворих коронавірусом зросла до 47 осіб.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у четвер, 26 березня. Зафіксовані сім нових інфікованих.

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"Захворіли – 4 жінки у віці від 22-х до 39-ти років, двоє чоловіків – 48 і 62 роки і десятирічний хлопчик. Двоє пацієнтів госпіталізовано в Олександрівську лікарню столиці. П'ятеро – на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів", – розповів Кличко.

"Ще раз звертаюся до всіх: дотримуйтеся обмежувальних заходів, обмежте соціальні контакти! Вірус агресивний і розповсюджується швидко", – закликав мер столиці.

Клічно озвучив нові дані щодо коронавірусу в Києві

Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено 156 випадків COVID-19. Померли п'ятеро людей і лише один вилікувався.

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