У Києві постраждала військовослужбовиця в трамваї: рух зупиняли

Олег Тимченко Кияни 10:07, 24.11.2020 Оновлено: 10:19, 24.11.2020

У Дніпровському районі Києва 24 листопада близько 7:30 через різке гальмування трамвая постраждала 23-річна військовослужбовиця.

Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі поліції Києва, нібито на такі заходи водій пішов через те, що на рейках з'явився якийсь транспорт.

"Дівчина отримала травму у трамваї, ударившись животом об поручень. Причини та деталі НП встановлюються", – зазначили там.

У КП "Київпастранссервіс" уточнили, що через цей інцидент на деякий час було зупинено рух комунального транспорту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Вишгородському районі Київської області 22 листопада, близько 17:00, внаслідок зіткнення Nissan та Mercedes постраждали 7 осіб.

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