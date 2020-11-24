У Києві постраждала військовослужбовиця в трамваї: рух зупиняли
У Дніпровському районі Києва 24 листопада близько 7:30 через різке гальмування трамвая постраждала 23-річна військовослужбовиця.
Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі поліції Києва, нібито на такі заходи водій пішов через те, що на рейках з'явився якийсь транспорт.
"Дівчина отримала травму у трамваї, ударившись животом об поручень. Причини та деталі НП встановлюються", – зазначили там.
У КП "Київпастранссервіс" уточнили, що через цей інцидент на деякий час було зупинено рух комунального транспорту.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Вишгородському районі Київської області 22 листопада, близько 17:00, внаслідок зіткнення Nissan та Mercedes постраждали 7 осіб.