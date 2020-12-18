У Києві через муляж гранати викликали рятувальників і вибухотехніків

У Києві вранці 18 грудня біля одного з будинків на проспекті Георгія Гонгадзе чоловік під машиною виявив предмет, схожий на гранату.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, на місце події були викликані вибухотехніки, поліція, а також рятувальники.

"Було перекрито доступ до машини. Після обстеження предмету, було встановлено, що це муляж гранати. Далі вже поліція встановлюватиме, хто та з якою метою помістив її під автомобіль", – розповів наш співрозмовник.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Києві 15 грудня, через повідомлення про мінування, були закриті на вхід і вихід станції столичного метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності". Пересадка на інші лінії також не проводилася.

Після 6,5 годин пошуків можливого вибухового пристрою станції метрополітену продовжили працювати в звичайному режимі.