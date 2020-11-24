Біля посольства США в Києві зібрався масовий мітинг: стягнули спецтехніку та силовиків

Олег Тимченко Кияни 10:50, 24.11.2020 Оновлено: 11:54, 24.11.2020

У Києві 24 листопада біля посольства США, розташованого на вулиці Сікорського, почався мітинг. До будівлі стягнули спецтехніку та велику кількість правоохоронців.

Організаторами виступили ОПЗЖ і повідомили, що проводитимуть акцію з 11:00 до 13:00 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Згідно з даними, на заході очікується до 1,5 тисячі осіб", – розповіли OBOZREVATEL в поліції.

Наше інформоване джерело в правоохоронних органах уточнило, що темою мітингу заявлено "втручання США у внутрішні справи України".

Станом на 11:30 до посольства прибувають мітингувальники, також стоїть транспорт:

  • автобус АХ 0033 АТ, по вул. Паркова-Сирецька, 10;

  • автобус ВН6470ІН, по вул. Дегтярівська, 53;

  • мікроавтобус АР5419СВ, по вул. Паркова-Сирецька, 12.

Люди з траспорту поки не виходять, сидять в автобусах.

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Біля посольства США в Києві зібрався масовий мітинг: стягнули спецтехніку та силовиків

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