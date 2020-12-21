У Києві через COVID-19 вмирає більше чоловіків, ніж жінок, – Кличко

У Києві через ускладнення, викликаних коронавірусною інфекцією, помирає більше чоловіків, ніж жінок.

Як повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка, найвища смертність серед людей, які старші за 65 років.

"Люди, старші за 65 років, – це головна група ризику. Така ситуація спостерігається в усьому світі. Саме серед літніх людей – найвищий відсоток летальних випадків від ускладнень хвороби. У них, у багатьох, – хронічні хвороби серця, легенів, цукровий діабет. Тому вірус викликає ускладнення. Важко переносять коронавірус і ті молоді люди, які мають такі самі проблеми зі здоров'ям. Що стосується смертності від коронавірусу, то в Києві помирає більше чоловіків. З 1723 летальних випадків від початку пандемії в столиці – 952 чоловіки та 771 жінка", – розповів Кличко.

Мер Києва уточнив, що серед тих, у кого виникають ускладнення – хворі, які пізно звертаються за медичною допомогою.

"А у нас, на жаль, багато випадків, коли люди тиждень займаються самолікуванням. Та самі призначають собі препарати, які можуть ускладнити хворобу. Зокрема і антибіотики. Але лікарі відзначають, що антибіотики не допомагають під час лікування COVID-19. Тому що це вірусна інфекція. А вірусну пневмонію лікують не так, як бактеріальну. Ухвалюючи рішення про призначення антибіотиків хворому на коронавірус, лікар повинен врахувати стан пацієнта та результати специфічних аналізів крові", – резюмував Кличко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що за минулу добу, 20 грудня, коронавірусом у Києві заразилися 673 осіб.