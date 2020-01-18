У Києві через автохама швидка не доїхала до дитини з опіками

У Києві водій-автохам не пропустив на дорозі швидку, яка з мигалками мчала на виклик до однорічної дитини, яка отримала опіки окропом.

Відео інциденту, записане на авторегістратор, у Facebook опублікував блогер Влад Антонов. За його словами, швидку з мигалками пропустили всі, крім Toyota Prado.

Повідомляється, що медики поспішали на виклик до малюка, який отримав опіки окропом. Після безуспішних спроб подолати дистанцію між Московським мостом і Петрівкою, бригада швидкої передала виклик своїм колегам, які перебували ближче.

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Автохам у Києві не пропустив швидку Facebook Влада Антонова

"Київ. Швидка їде з мигалками і крякає на виклик до однорічної дитини, яка обпеклася окропом. Тільки один водій уперто не пускав. АА3552ВО. Між Московським мостом і Петрівкою. П.с. Виклик забрала інша бригада, яка виявилася ближче, з дитиною все буде добре", – написав Антонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі автохам залишив свій Porsche на постаменті пам'ятника Тарасу Шевченку. Користувачі мережі звернули увагу на відсутність реакції патрульної поліції.

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