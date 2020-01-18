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19 січня • оновлено в 00:08
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У Києві через автохама швидка не доїхала до дитини з опіками

7.3т
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У Києві водій-автохам не пропустив на дорозі швидку, яка з мигалками мчала на виклик до однорічної дитини, яка отримала опіки окропом.

Відео інциденту, записане на авторегістратор, у Facebook опублікував блогер Влад Антонов. За його словами, швидку з мигалками пропустили всі, крім Toyota Prado.

Повідомляється, що медики поспішали на виклик до малюка, який отримав опіки окропом. Після безуспішних спроб подолати дистанцію між Московським мостом і Петрівкою, бригада швидкої передала виклик своїм колегам, які перебували ближче.

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Автохам у Києві не пропустив швидку

Автохам у Києві не пропустив швидку

Facebook Влада Антонова

"Київ. Швидка їде з мигалками і крякає на виклик до однорічної дитини, яка обпеклася окропом. Тільки один водій уперто не пускав. АА3552ВО. Між Московським мостом і Петрівкою. П.с. Виклик забрала інша бригада, яка виявилася ближче, з дитиною все буде добре", – написав Антонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі автохам залишив свій Porsche на постаменті пам'ятника Тарасу Шевченку. Користувачі мережі звернули увагу на відсутність реакції патрульної поліції.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Влад Антонов
Місце
Україна Київ
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Гоша Злой
Гоша Злой
там сегодня дурдом был а направлении Петровки. он конечно неправильно поступил, но скорая все равно мало продвинулась бы. Где вертолеты рюкзакова в этом случае, закупленные за наши деньги?
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Попович Олег
Попович Олег
Ноги ему сломать и смотреть как он корячится с часок без помощи, люди самое убогое существо на планете
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Solomennyk Tetyana
Solomennyk Tetyana
Когда-нибудь какой-то автохам не пропустит скорую, которая будет ехать к сидевшему за рулём АА3552ВО.
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