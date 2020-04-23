У Києві вже другий день поспіль бульдозером руйнують вхідні ворота в центральний Київський зоопарк.

Відповідні фото і відео опублікували в співтоваристві dtp.kiev.ua і Telegram-каналі Pavlovsky News 23 квітня (щоб подивитися, доскрольте до кінця новини).

"Київський зоопарк проводить реконструкцію. Відтепер головний вхід буде з боку вул. Зоологічної, де стоїть скульптура жирафа. Старий центральний вхід буквально зруйнували бульдозером", – сказано в повідомленні.

Oleksandr Gusev \ Facebook

Старий вхід замінить новий з різнобарвним жирафом на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної. Перед новим входом запроектована площа, де будуть зустрічатися екскурсійні групи. Поруч знаходяться заклади громадського харчування, магазини сувенірів, туалети, камери для зберігання речей і великий акваріум як окрема експозиція.

Відзначимо, заклад закрили через карантин 17 березня, перед цим зоопарк п'ять днів працював, як парк. Відзначають, що ведуть демонтаж воріт і турнікетів, кас. Територію огородили шестиметровою захисною сіткою, щоб будівельне сміття не завдало шкоди. Через два тижні демонтаж планують завершити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Одеський біопарк звернувся до українців з проханням підтримати зоопарк під час карантину і допомогти прогодувати тварин. Громадянам пропонують взяти під патронат один або кілька тварин і перераховувати гроші на рахунок Біопарка.