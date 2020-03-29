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29 березня • оновлено в 14:05
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У Києві будуть штрафувати за шашлики під час карантину: скільки заплатять

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Жителям Києва, які будуть смажити шашлики в столичних лісах і парках, загрожує штраф за порушення карантину.

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Як повідомив у Facebook радник заступника мера Києва Олег Попенко, зараз в місті проводяться інспекції.

У Києві будуть штрафувати за шашлики під час карантину: скільки заплатять

Facebook Олега Попенка

"За порушення санітарних заходів поліція має право складати адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні порушення", – зазначив він.

Штраф у цьому випадку складе від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 34 000 грн).

За розпалювання багать у лісах і парках (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення) передбачений штраф від 340 до 1360 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві під час спільних рейдів правоохоронців та нацгвардійців було зафіксовано низку порушень карантину.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
Тег
вірус
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