У Києві біля посольства РФ встановили хрести у пам'ять про жертв Голодомору. Фото

Біля посольства Росії у Києві у День пам'яті жертв Голодомору 28 листопада влаштували акцію "Пам’ятаємо, хто наші вороги".

Ініціатором заходу виступила партія "Національний корпус", сказано на її сайті. У повідомлені зазначено, що метою акції є нагадати про те, що відповідальною за геноцид мільйонів українців, є Росія "як правонаступниця СРСР, що продовжує агресію щодо України".

Під будівлею встановили 33 хрести nationalcorps.org

Під час заходу активісти розтягнули під стінами будівлі банери з написами:"Пам’ятаємо, хто наші вороги", "Вбивали тоді. Вбивають зараз", встановили 33 хрести та лампадки в пам’ять про 1933 рік і символ того, що Росія залишає після себе лише смерть і розруху. В кінці заходу активісти запалили фаєри.

Мітингувальники палили фаєри nationalcorps.org

Нагадаємо, що у четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів. Цього дня щороку українці запалюють свічки у вікнах своїх домівок в пам’ять про закатованих голодом.

Акція відбувалася під посольством Росії nationalcorps.org

Під будівлею встановили 33 хрести та лампадки nationalcorps.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ розсекретила архівні документи СРСР про перепис населення в Україні, які показали реальні демографічні наслідки Голодомору. Вони свідчать, що радянська влада не визнавала жодних натяків на створений нею геноцид.