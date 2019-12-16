У Києві багатоповерхівку охопила сильна пожежа: відео

У Мінському масиві Києва, на вулиці Бережанській, вдень у понеділок, 16 грудня, загорівся новобуд.

На місце летять бригади ДСНС. Відео з місця події виклали в Instagram dtp.kiev.ua (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Щось явно не так із пожежною безпекою на будівництві ЖК Бережанський. Може вже час там якось щось перевірити? Чи друга пожежа на цьому будівництві то ще не "дзвіночок"?" – йдеться в повідомленні.

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