У Києві автобус протаранив вантажівку з новими Mazda: фото і відео ДТП

У середу, 21 серпня, на вулиці Маршала Гречка в Києві водій автобуса ПАЗ, якому раптово стало зле, не впорався з керуванням і в'їхав у вантажівку з новими автомобілями Mazda.
Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний"ув Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Уточнюється, що ДТП трапилася у напрямку житлового масиву "Виноградар" о 18:00. Водія автобуса з травмами госпіталізували.
У Києві автобус влетів у автовоз із Mazda
Facebook "Київ Оперативний"
У результаті аварії було пошкоджено автобус і причіп, а також два автомобілі Mazda. На місце події прибули патруль поліції і слідчо-оперативна група.
У Києві водієві стало погано і він влетів у автовоз
Facebook "Київ Оперативний"
У Києві трапилася ДТП з автовозом і автобусом
Facebook "Київ Оперативний"
У Києві автобус влетів у автовоз із Mazda
Facebook "Київ Оперативний"
ДТП із автобусом та автовозом у Києві
Facebook "Київ Оперативний"
ДТП із автобусом та автовозом у Києві
Facebook "Київ Оперативний"
ДТП із автобусом та автовозом у Києві
Facebook "Київ Оперативний"
ДТП із автобусом та автовозом у Києві
Facebook "Київ Оперативний"
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на перетині вулиць Саксаганського і Льва Толстого автомобіль Range Rover зіткнувся з Tesla.
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