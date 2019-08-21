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У Києві автобус протаранив вантажівку з новими Mazda: фото і відео ДТП

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У середу, 21 серпня, на вулиці Маршала Гречка в Києві водій автобуса ПАЗ, якому раптово стало зле, не впорався з керуванням і в'їхав у вантажівку з новими автомобілями Mazda.

Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний"ув Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Уточнюється, що ДТП трапилася у напрямку житлового масиву "Виноградар" о 18:00. Водія автобуса з травмами госпіталізували.

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У Києві автобус влетів у автовоз із Mazda

У Києві автобус влетів у автовоз із Mazda

Facebook "Київ Оперативний"

У результаті аварії було пошкоджено автобус і причіп, а також два автомобілі Mazda. На місце події прибули патруль поліції і слідчо-оперативна група.

У Києві водієві стало погано і він влетів у автовоз

У Києві водієві стало погано і він влетів у автовоз

Facebook "Київ Оперативний"

У Києві трапилася ДТП з автовозом і автобусом

У Києві трапилася ДТП з автовозом і автобусом

Facebook "Київ Оперативний"

У Києві автобус влетів у автовоз із Mazda

У Києві автобус влетів у автовоз із Mazda

Facebook "Київ Оперативний"

ДТП із автобусом та автовозом у Києві

ДТП із автобусом та автовозом у Києві

Facebook "Київ Оперативний"

ДТП із автобусом та автовозом у Києві

ДТП із автобусом та автовозом у Києві

Facebook "Київ Оперативний"

ДТП із автобусом та автовозом у Києві

ДТП із автобусом та автовозом у Києві

Facebook "Київ Оперативний"

ДТП із автобусом та автовозом у Києві

ДТП із автобусом та автовозом у Києві

Facebook "Київ Оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на перетині вулиць Саксаганського і Льва Толстого автомобіль Range Rover зіткнувся з Tesla.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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