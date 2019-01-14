У Києві авто вилетіло на пішохідну зону: є постраждалі

У Києві в ніч на 14 січня сталася велика ДТП за участю мікроавтобуса Mercedes.

Автомобіль на швидкості зніс огорожу і вилетів на пішохідне коло, повідомляє "Інформатор".

Попередньо встановлено, що водій Mercedes із жінкою-пасажиром рухався по столичному проспекту Маяковського у бік бульвару Перова. На перетині проспекту Маяковського з вулицею Сержа Лифаря чоловік не впорався із керуванням і вилетів із дороги. Автомобіль зніс відбійник і вилетів на пішохідну частину кола.

В аварії серйозні травми отримали водій та пасажир мікроавтобуса. Медики діагностували множинні переломи, постраждалих госпіталізовано.

У результаті падіння автомобіль виявився сильно пошкодженим. Серйозно пом'ятий кузов авто, частини двигуна розкидало по проспекту та пішохідному колі, а масло розтеклося по входу в перехід.

ДТП в Києві інформатор

ДТП в Києві інформатор

ДТП в Києві інформатор

ДТП в Києві інформатор

ДТП в Києві інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом на Бориспільській трасі сталася масштабна ДТП у напрямку в бік села Гора.

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