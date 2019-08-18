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У Києві авто таксі потрапило в смертельну аварію: фото з місця НП

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У Києві 18 серпня трапилася смертельна аварія з автомобілем з логотипом служби таксі Uklon. В результаті ДТП загинула жінка, двох чоловіків госпіталізували.

Машина Renault врізалася у стовп на Гостомельському шосе, пише "Інформатор".

"Як розповіли патрульні, автомобіль рухався в сторону Гостомеля. Перед в'їздом до міста Renault зловив узбіччя і вилетів на смугу зустрічного руху. Машина врізалася в стовп і після цього полетіла в кювет", – уточнили в ЗМІ.

ДТП

ДТП

"Інформатор"

Новини
Авто на шматки: в Києві після ДТП живцем згоріла пасажирка таксі
Uklon потрапив у ДТП

Uklon потрапив у ДТП

"Інформатор"

Загиблій на вигляд близько 25-27 років. Два постраждалих були госпіталізовані. За попередньою інформацією, водій раніше притягувався до відповідальності за водіння в нетверезому вигляді.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві в ніч на 19 травня на вулиці Стеценка п'яний водій таксі Uber на автомобілі Opel Zafira мало не збив кількох людей, а потім врізався у вантажівку Mercedes.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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