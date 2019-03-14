|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Новини Києва

У Києві аферисти вигадали нову схему обману

2.9тЧитати матеріал російською

У Києві викрили шахраїв, які представляються співробітниками фонду "Життєлюб" і виманюють гроші у пенсіонерів.

Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці згаданого благодійного проекту в Facebook. Аферисти показують, що нібито знають внутрішні моменти організації.

"Вони можуть згадувати ім'я куратора будиночка (його не складно дізнатися у самих Ба), бути дуже ввічливими, дбайливо розпитувати про розмір пенсії та необхідні ліки. У якийсь момент вони просять розміняти гроші або ж зробити готівковий внесок і залишають жертв своєї афери ні з чим", – розповіли у фонді.

Новини
Як аферисти розводять українців у мережі: озвучено найпопулярніші схеми

Аферисти

Аферисти

АіФ

Учасники проекту попередили киян, що не варто відкривати двері незнайомцям, навіть якщо ті згадують про зв'язок з "Життєлюбом".

"СуперВнуки, поговоріть зі своїми Ба і Де, мамами і татами про шахрайство і нагадайте їм про те, що необхідно дотримуватися простих правил безпеки", – сказано в повідомленні. (СуперВнуки, Ба і Де – слова, які використовують у "Життєлюбі" для позначення бабусь і дідусів, і онуків, які їм допомагають).

Співробітники фонду нагадали, що ніколи не приймають внески готівкою, а також не просять розміняти або позичити, так як у організації існують прозорі механізми для безготівкового переказу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні шахраї придумали схему обману. Зловмисники приходять до пенсіонерів і кажуть, що в країні впроваджують грошові новації, тому всі заощадження потрібно терміново обміняти на нові купюри.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "шахрайство в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
шахрайство в КиєвіНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
шахраї
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки