У Києві 82 особи заразилися коронавірусом, серед них – 11-річна дитина

Станом на неділю, 29 березня, в Києві зафіксовано 82 випадки зараження коронавірусом, серед них – 11-річна дівчинка.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні вранці ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірус", – поділився він.

У Києві 82 особи заразилися коронавірусом

За даними Кличка, захворіли 4 жінки у віці від 20 до 40 років, 11-річна дівчинка і троє чоловіків – від 33-х до 40 років.

Серед заражених також лікар приватної клініки, який оглядав інфіковану пацієнтку, яка прибула з-за кордону.

Кличко відзначив, що шестеро киян, які захворіли – на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.

По одному пацієнту госпіталізовано в Олександрівську лікарню та клінічну лікарню №4.

Кличко також повідомив радісну новину: двоє киян, які мали захворювання COVID-19, вилікувалися, їх виписали з Олександрівської лікарні.

Нагадаємо, 28 березня депутати Верховної Ради Олександра Лукашова (фракція ОПЗЖ) виписали з Олександрівської клінічної лікарні в Києві, де він проходив лікування від вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього в Україні, за останніми даними, на коронавірус захворіли 418 осіб.

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