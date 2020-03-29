Головна Новини
29 березня • оновлено в 12:33
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

У Києві 82 особи заразилися коронавірусом, серед них – 11-річна дитина

2.1т
Читати матеріал російською

Станом на неділю, 29 березня, в Києві зафіксовано 82 випадки зараження коронавірусом, серед них – 11-річна дівчинка.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні вранці ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірус", – поділився він.

У Києві 82 особи заразилися коронавірусом

У Києві 82 особи заразилися коронавірусом

За даними Кличка, захворіли 4 жінки у віці від 20 до 40 років, 11-річна дівчинка і троє чоловіків – від 33-х до 40 років.

Серед заражених також лікар приватної клініки, який оглядав інфіковану пацієнтку, яка прибула з-за кордону.

Кличко відзначив, що шестеро киян, які захворіли – на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.

По одному пацієнту госпіталізовано в Олександрівську лікарню та клінічну лікарню №4.

Кличко також повідомив радісну новину: двоє киян, які мали захворювання COVID-19, вилікувалися, їх виписали з Олександрівської лікарні.

Нагадаємо, 28 березня депутати Верховної Ради Олександра Лукашова (фракція ОПЗЖ) виписали з Олександрівської клінічної лікарні в Києві, де він проходив лікування від вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього в Україні, за останніми даними, на коронавірус захворіли 418 осіб.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни

Коронавірус. Найважливіше

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги