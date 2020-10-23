У Києві 15-річна дівчина випала з вікна четвертого поверху

У Дарницькому районі Києва 15-річна дівчина випала з вікна квартири на четвертому поверсі житлового будинку під час ігор із сестрою.

Інцидент трапився в четвер увечері, 22 жовтня. Як інформує Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва в Facebook, виклик про інцидент у диспетчерську службу надійшов о 21:08.

"Госпіталізована з переломом кісток тазу, відкритим переломом правої гомілки", – йдеться в повідомленні.

За даними джерела OBOZREVATEL, того вечора дві сестри гралися вдома і під час забав одна скочила на підвіконня. Там вони продовжили штовхатися, в результаті чого одна з дівчат випадково випала з вікна. Вона жива, подію кваліфіковано як нещасний випадок.

Нагадаємо, що цього ж дня у Києві на вулиці Солом'янській із 9 поверху житлового будинку випали жінка й малолітня дитина. Обоє загинули миттєво, у мережі було опубліковано стрім із місця трагедії.

Скриншот повідомлення Facebook КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"

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