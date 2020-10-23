У Києві 15-річна дівчина випала з вікна четвертого поверху
Інцидент трапився в Дарницькому районі столиці
Його кваліфікували як нещасний випадок
Неповнолітня отримала травми, але залишилася жива
У Дарницькому районі Києва 15-річна дівчина випала з вікна квартири на четвертому поверсі житлового будинку під час ігор із сестрою.
Інцидент трапився в четвер увечері, 22 жовтня. Як інформує Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва в Facebook, виклик про інцидент у диспетчерську службу надійшов о 21:08.
"Госпіталізована з переломом кісток тазу, відкритим переломом правої гомілки", – йдеться в повідомленні.
За даними джерела OBOZREVATEL, того вечора дві сестри гралися вдома і під час забав одна скочила на підвіконня. Там вони продовжили штовхатися, в результаті чого одна з дівчат випадково випала з вікна. Вона жива, подію кваліфіковано як нещасний випадок.
Нагадаємо, що цього ж дня у Києві на вулиці Солом'янській із 9 поверху житлового будинку випали жінка й малолітня дитина. Обоє загинули миттєво, у мережі було опубліковано стрім із місця трагедії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в інфекційній лікарні №4 у Києві двоє чоловіків із різницею в один день, 21 і 22 вересня, здійснили самогубства. Вони вистрибнули з вікна другого поверху центрального корпусу. Обидва пацієнти 68-ми і 42-х років були заражені коронавірусом.
Вночі 19 жовтня з вікна на четвертому поверсі інфекційного відділення Олександрівської лікарні, опорної для лікування хворих на коронавірус у Києві, викинулася жінка. Загиблій було 60 років.
А 20 жовтня в Оболонському районі Києва чоловік із COVID-19 здійснив суїцид, вистрибнувши з вікна медустанови. Трагедія трапилася в клінічній міській лікарні №8 по вулиці Кондратюка.