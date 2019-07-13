У Києві "112 канал" обстріляли із гранатомета: фото і відео з місця НП

У ніч на 13 липня, близько 03:00, в Києві двоє осіб обстріляли із гранатомета будівлю, в якій знаходиться "112 канал".

Стрільці зникли з місця події. Поліція оголосила оперативний план "Сирена" і розшукує винуватців, передає "Інформатор".

Інцидент стався за адресою вулиця Зоологічна, 6. За попередньою інформацією, вночі двоє людей під'їхали на автомобілі до телеканалу і відкрили вогонь із гранатомета. Після обстрілу вони зникли в невідомому напрямку.

У результаті у стіні будівлі залишився отвір від пострілу. Шматки вивіски з емблемою розлетілися на тротуарну зону і проїжджу частину.

Патрульна поліція перекрила в'їзд на зоологічний. Тих, хто стріляв, розшукують правоохоронці, перевіряючи всі підозрілі автомобілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині чоловік погрожував своїй дочці з гранатою в руках, заявляючи, що "усіх підірве". У цей момент у будинку перебувало п'ятеро дітей.

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