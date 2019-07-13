Головна Новини
Мова Язык
Lady City

/ Новини Києва

У Києві "112 канал" обстріляли із гранатомета: фото і відео з місця НП

11.1т Читати матеріал російською

У ніч на 13 липня, близько 03:00, в Києві двоє осіб обстріляли із гранатомета будівлю, в якій знаходиться "112 канал".

Стрільці зникли з місця події. Поліція оголосила оперативний план "Сирена" і розшукує винуватців, передає "Інформатор".

Інцидент стався за адресою вулиця Зоологічна, 6. За попередньою інформацією, вночі двоє людей під'їхали на автомобілі до телеканалу і відкрили вогонь із гранатомета. Після обстрілу вони зникли в невідомому напрямку.

Новини
Під Києвом із гранатомета обстріляли будинок: перші подробиці

У результаті у стіні будівлі залишився отвір від пострілу. Шматки вивіски з емблемою розлетілися на тротуарну зону і проїжджу частину.

Патрульна поліція перекрила в'їзд на зоологічний. Тих, хто стріляв, розшукують правоохоронці, перевіряючи всі підозрілі автомобілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині чоловік погрожував своїй дочці з гранатою в руках, заявляючи, що "усіх підірве". У цей момент у будинку перебувало п'ятеро дітей.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
9
13
Смішно
21
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Как это по-украински. Взорвать, обстрелять, уничтожить. Эта нация не умеет создавать и строить, только разрушать.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Слава героям! Гнусский мир в Украине должен ходить только в памперсах!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Длбйбы, стрелять надо в машину Медведука
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
UaDonetsk Umka, думаю это пока предупредительный, в следующий раз будет в цель!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel