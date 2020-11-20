У електровагоноремонтний завод у Києві повернулася команда Дутчака, звільненого за розкрадання

На Київський електровагоноремонтний завод (КЕВЗ) повертається команда Василя Дутчака, яка була звільнена за незадовільний фінрезультат.

Про це написала пресслужба АТ "Українська залізниця". У червні нинішнього року він був звільнений "у зв'язку з неефективною роботою, в наслідок порушення діяльності заводу, яка призвела до фінансових збитків підприємства у розмірі 7 млн грн".

19 листопада 2020 року член правління АТ "Українська залізниця" Франтішек Буреш представив колективу нового керівника – в.о. генерального директора Сергія Пишняка, який був директором з виробництва КЕВЗ у команді Дутчака. При цьому, офіційний документ про призначення Пишняка оприлюднено не було.

Василь Дутчак керував підприємством з 2015 по 2020 роки. За цей час підприємство занепало: не закуповуються інструменти, не проводяться ремонти зношених цехів, зарплатний фонд тримався на мінімальному рівні.

Біля заводоуправління утворився стихійний мітинг, на якому колектив висловив недовіру Сергію Пишняку. Основна вимога колективу – залишити керівником підприємства Романа Залізняка, який очолює підприємство останні півроку.

За словами представників профспілки підприємства, основні аргументи на користь Залізняка: завантаження потужностей заводу і своєчасне виконання графіку ремонту електропоїздів, що безпосередньо впливає на рівень заробітної плати співробітників, ремонт соціальних об'єктів.

Роман Железняк розробив концепцію розвитку заводу до 2025 року, яка дозволить в два рази збільшити обсяги ремонтів і кількість робочих місць, а також, розширить можливості заводу по ремонту серій електропоїздів за рахунок розширення кола замовників, в тому числі, і з зовнішніх ринків.

Колектив Київського електровагоноремонтного заводу направив відкрите звернення прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, голові правління АТ "Українська залізниця" Володимиру Жмаку.

ПрАТ Київський електровагоноремонтний завод (КЕВЗ) – одне з найстаріших державних підприємств України по ремонту вагонів, засноване в 1868 році. 100% акцій КЕВЗ належить державі в особі АТ "Українська залізниця".

Нагадаємо, що за даними АТ "Українська залізниця", на момент звільнення Дутчака, завод на 7 млн грн перевищив планові витрати на покупки запчастин для ремонту електропоїздів.