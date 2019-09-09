У ДТП загинули троє братів: подробиці НП під Житомиром

Війна на українських дорогах продовжується, і черговий приклад – жахлива аварія у Житомирській області, в якій загинули чотири людини. Троє із загиблих – брати.

ДТП трапилась ввечері 6 вересня. За даними поліції, 26-річний водій легкового ВАЗа, в якому перебували молоді люди, під час розвороту не надав перевагу в русі Opel.

У результаті зіткнення, загинув 26-річний водій ВАЗу, і три пасажири – рідні брати Владислав і Максим Загребельні 17 і 18 років, а також їхній двоюрідний брат 14-річний В'ячеслав Мовчанюк.

Як стало відомо, всі загиблі – жителі с. Горіхове Коростишівського району. Відзначається, що водій Opel і двоє пасажирів – отримали травми.

ДТП під Житомиром

У раді села Шахворостівка, до якого належить с. Горіхове, OBOZREVATEL розповіли, що Максим і Владислав – з багатодітної родини.

"Їхня мати вдруге вийшла заміж. У сім'ї було п'ять рідних дітей і троє дітей під опікою. Це благополучна, роботяща родина. Максим із Владом неофіційно були працевлаштовані і всіляко допомагали матері. Тепер їх немає... Все село зараз у шоці!" – повідомили місцеві жителі.

ДТП під Житомиром

Обставини події на сьогодні встановлюються.

ДТП під Житомиром

ДТП під Житомиром

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області автобус Neoplan із дітьми зіткнувся з мікроавтобусом. У результаті водій буса помер на місці. Всі діти залишилися живі, при цьому кілька з них отримали травми.

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