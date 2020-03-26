У четвер, 26 березня, провели дезінфекцію поїзда "Рига-Київ", який 23 березня прибув до України в рамках евакуації наших громадян.

Раніше цим поїздом прибув пасажир, у якого підтвердився діагноз коронавірус COVID-19, повідомляє пресслужба ДСНС.

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"Була проведена санітарна обробка місця проживання ще одного громадянина з підтвердженим діагнозом COVID-19. Під'їзд будинку та прибудинкову територію столичні рятувальники та фахівці Мобільного рятувального центру ДСНС обробили спеціальним дезинфікуючим розчином, користуючись при цьому засобами індивідуального захисту і в спецкостюмах", – йдеться в повідомленні .

Рятувальники провели знезараження поїзда ДСНС

Нагадаємо, що 23 березня на Центральний залізничний вокзал Києва прибув потяг з Риги (Латвія), в якому могли перебувати хворі коронавірусом люди. Його тут же оточила поліція і автобуси з водіями в захисних костюмах. Пасажирів випустили з вагонів лише через 4 години.

Рятувальники провели знезараження під'їзду ДСНС

25 березня під час карантину через коронавірус COVID-19, до Києва приїхав евакуаційний поїзд "Перемишль-Київ" з майже 600 громадянами.

Рятувальники провели знезараження під'їзду ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що через карантин у зв'язку з коронавірусом за кордоном "застрягли" майже 30 тисяч українців.

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