Культурна ініціатива Сlassic Picnic благодійного фонду Марії Дідковської "Відкрита музика міста" у партнерстві зі світським порталом JetSetter.ua навіть в карантинних умовах не відмовилась від традиційного святкового концерту класичної музики. Але цьогоріч він пройшов у найбезпечнішому форматі нової реальності – музика видатних музичних колективів та композиторів прозвучала на великому екрані просто неба із дотриманням дистанціювання. Команді ВММ, світському порталу JetSetter.ua та режисерці Олені Савчук вдалося зробити так, аби одночасно зазвучала вся Україна.

24 серпня у київському парку імені Тараса Шевченка пройшов вже традиційний Classic Picnic, де на великому екрані прозвучали видатні музичні твори від провідних українських музичних колективів та композиторів.

Цього року організатори вирішили провести захід із повагою до обмежувальних заходів нової реальності, об’єднавши онлайн та офлайн події. Містяни мали змогу прийти до парку з кошиками та ковдрами, щоб насолодитись класичною музикою під час трансляції концерту "Ода незалежності", або ж переглядати його онлайн на офіційному YouTube-каналі Classic Picnic та порталі Jetsetter.ua/

У День Незалежності у Києві показали грандіозний концерт від Classic Picnic. Фото і відео Фото: Дар'я Шрамко

У День Незалежності у Києві показали грандіозний концерт від Classic Picnic. Фото і відео Фото: Дар'я Шрамко

"Спочатку ми навіть не сподівались провести подію цього року, але ідея повністю захопила нашу основну команду, дуже швидко включились нові люди, і саме завдяки цьому все стало можливим. Сподіваюсь, що така ініціатива надихнула також і містян, які відвідали захід. Для нас надзвичайно важливо, аби класична музика була доступною та зрозумілою, закохуючи у себе якомога більше людей", – зазначила Марія Дідковська, засновниця фонду "Відкрита музика міста".

У День Незалежності у Києві показали грандіозний концерт від Classic Picnic. Фото і відео Фото: Дар'я Шрамко

У День Незалежності у Києві показали грандіозний концерт від Classic Picnic. Фото і відео Фото: Дар'я Шрамко

За концепцію та подачу концерту відповідала режисерка Олена Савчук, яка разом із командою проєкту мандрувала Україною, аби записати виступи одних із найвидатніших музичних колективів країни, серед яких:

Національна заслужена академічна капела України "Думка"

Національний академічний симфонічний оркестр України

Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В.Лисенка

Академічний камерний оркестр "Віртуози Львова" (Львівська національна філармонія)

Національний одеський філармонічний оркестр

У День Незалежності у Києві показали грандіозний концерт від Classic Picnic. Фото і відео Фото: Дар'я Шрамко

У День Незалежності у Києві показали грандіозний концерт від Classic Picnic. Фото і відео Фото: Дар'я Шрамко

Зйомки та монтаж концерту проводила команда Jetsetter.ua.

"Проєкт "Ода незалежності" – не лише про державну незалежність нашої вільної країни. Він, зокрема, про незалежність від обставин та свободу від упереджень: "не можна збиратися на живий концерт – ми зробимо запис", "класична музика непопулярна та несучасна — ми зруйнуємо цей міф і переконаємо в протилежному". Ми не лише віримо, але й точно знаємо, наскільки крутий та якісний продукт створюємо. Тому після знайомства з командою благодійного фонду "Відкрита музика міста" JetSetter.ua просто не міг залишитися осторонь! Надихаємо людей незалежністю із любов’ю до класичної музики", – прокоментувала керуюча партнерка порталу JetSetter.ua Анна Ганопольська.

У День Незалежності у Києві показали грандіозний концерт від Classic Picnic. Фото і відео Фото: Дар'я Шрамко

У День Незалежності у Києві показали грандіозний концерт від Classic Picnic. Фото і відео Фото: Дар'я Шрамко

Між іншим, проєкт став своєрідним флешмобом, адже його транслювали в різних містах, у різних міських просторах та на різних платформах інтернет-видань. Ба більше, долучатися до перегляду закликали відомі українці, зокрема, музикант Дмитро Шуров, співачка Злата Огнєвіч, дизайнери Лілія Пустовіт, Артем Клімчук та Іван Фролов, артисти балету Катерина Кухар та Олексій Тютюнник та інші шанувальники музичної класики. І все це стало черговим підтвердженням того, що музика дійсно об’єднує Україну.

У День Незалежності у Києві показали грандіозний концерт від Classic Picnic. Фото і відео Фото: Дар'я Шрамко

У День Незалежності у Києві показали грандіозний концерт від Classic Picnic. Фото і відео Фото: Дар'я Шрамко

Довідка. Фонд "Відкрита Музика Міста" – це проєкт і однойменний благодійний фонд Марії Дідковської, на меті якого популяризація класичної музики, підвищення музичної освіти громадян та формування свідомого суспільства за допомогою культурних ініціатив.

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