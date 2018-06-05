У Чорнобилі спалахнула пожежа біля небезпечної ділянки

У Чорнобильській зоні неподалік від Рудого лісу горить трава на площі близько 10 га.

Про це OBOZREVATEL розповіли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій Київської області.

"Зараз у зоні відчуження горить трава та трав'яна підстилка на площі приблизно 10 га. Там працюють пожежні підрозділи, гасять вогонь з літаків і вертольотів. Радіаційної небезпеки для Києва немає", - запевнила прес-секретар Вікторія Рубан.

У ДСНС також уточнили, що є три вогнища загоряння. Вони розташовані по дорозі до Рудого лісу, який вважається однією з найзабрудненіших ділянок Чорнобильської зони - під час вибуху на АЕС він прийняв на себе велику дозу радіації.

Також у прес-службі кажуть, що гасіння пожежі ускладнене сильним вітром. "Але наразі, за нашими даними, рівень радіації у Києві в нормі, небезпеки немає", - сказали в ДСНС області.

Бояться за дітей

До редакції OBOZREVATEL подзвонили читачі і повідомили, що в деяких дитячих садках Києва прийшло розпорядження "з районів" не випускати дітей на вулицю і закрити вікна. У департаменті освіти, науки, молоді та спорту КМДА нашим журналістам повідомили, що у зв'язку з пожежею в зоні відчуження не давали розпорядження в дитсадки столиці.

В департаменті відзначили, що адміністрація дошкільних закладів зобов'язана чітко слідувати техніці безпеки і, в разі загрози, наприклад забруднення повітря, робити певні заходи.

"Керівництво кожного дитячого саду має право самостійно прийняти рішення не випускати дітей на вулицю, закривати вікна і здійснювати вологе прибирання. Це звичайна практика коли горять торфовища під Києвом ", - розповіли в департаменті.

Це ж нашим журналістам підтвердили в одному з дитячих садків Солом'янського району. "Якщо є загроза, вживаємо заходів. Розпорядження від КМДА ми не отримували, а від вас вперше дізналися, що в Чорнобилі горить ліс", - сказала керівник дитячого садка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про пожежу у Чорнобильській зоніна території Луб'янського лісництва.