У Броварах після походу до стоматолога померла 5-річна дівчинка

У Броварах Київської області 14 листопада померла 5-річна дівчинка, вихованка дитсадку "Теремок".

Як розповіла начальниця відділу дошкільних установ в управлінні освіти міськради Ірина Тунік, посилаючись на керівницю саду Галину Сундук, 13 листопада батьки забрали дівчинку раніше і повели до стоматолога. Там їй поклали миш'як, передає "Трибуна".

Наступного дня вона в сад не прийшла, болів живіт. Дитину повели до лікарів.

За словами керівника первинної медицини Броварів Ігоря Кравцова, її оглядав педіатр в амбулаторії №1, була нудота і блювота. Водночас загрозливого стану не було, тому призначили лікування й відправили додому.

Тунік уточнила, що в суботу вранці, 15 листопада, дівчинці стало зовсім погано, вона посиніла. Батьки викликали швидку допомогу. Дитина померла вдома в присутності лікарів.

В управлінні освіти і науки та в "первинці" вказують на підозру тромбу. На 16 листопада заплановано розтин, за результатами якого встановлять справжню причину смерті.

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